БК "Химик" одержал победу над "Николаевом" в четвертьфинале Кубка Украины
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня, 21 января, в николаевской спортивной школе «Надежда» состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Украины МБК "Николаев" проиграл на домашнем паркете БК "Химик" из Южного со счетом 65:82. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В первой половине встречи соперники демонстрировали в целом равную игру. Так, первый период закончился со счетом 18:21, а второй - 18:15.
После большого перерыва, южненские баскетболисты смогли кардинально изменить ход игры в свою пользу. Третий период "Химик" выиграл со счетом 16:22, а в заключительном переиграл николаевцев более чем на 10 очков - 13:24.
Общий счет встречи 65:82 в пользу "Химика".
Самым результативным игроком поединка стал николаевец Александр Кушниров в активе которого 20 очков. Лучший показатель у "Химика" получил Сергей Павлов, получив 18 очков.
Напомним, 25 декабря действующий чемпион Украины "Химик" в Кременчуге победил местный БК «Кремень» в одном из последних поединков Суперлиги Пари-Матч в 2016 году.