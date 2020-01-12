БК "Хімік" завдав фіаско "Дніпру" у центральному матчі Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В матчі титулованих українських клубів з баскетболу "Хіміка" та "Дніпра" перемогу святкував клуб з Южного, передає кореспондент УНН.
Матч можна розділити на три частини, дві з яких завершилися на користь команди з Южного. Перша та треті чверті завершилися на користь "Хіміка" з гандикапом у 15 очок, а друга за гостями (+7). У заключній 10-хвилинці господарі втримали позитивну перевагу – 101:91.
Найбільш результативним гравцем гри став новачок "Дніпра", ексбаскетболіст НБА Джаред Террелл, який здобув 23 бали, проти 21 у лідера "Хіміка" Кирила Марченка.
Зауважимо, що "Дніпро" йде з 12 виграшами при 3 поразках, а "Хімік" завоював 11 звитягу при 5 фіаско. Обидва колективу в топ-3 Суперліги.