БК "Химик" нанес фиаско "Днепру" в центральном матче Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В матче титулованных украинских клубов по баскетболу "Химика" и "Днепра" победу праздновал клуб из Южного, передает корреспондент УНН.
Матч можно разделить на три части, две из которых завершились в пользу команды из Южного. Первая и третья четверти завершились в пользу "Химика" с гандикапом в 15 очков, а вторая за гостями (7). В заключительной 10-минутке хозяева удержали положительную преимущество - 101:91.
Наиболее результативным игроком игры стал новичок "Днепра", экс-баскетболист НБА Джаред Террелл, получивший 23 балла, против 21 у лидера "Химика" Кирилла Марченко.
Заметим, что "Днепр" идет с 12 выигрышами при 3 поражениях, а "Химик" завоевал 11 победу при 5 фиаско. Оба коллектива в топ-3 Суперлиги.