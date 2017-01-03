БК "Хімік" перервав безвиграшну серію в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В матчі 11 туру групового етапу Ліги чемпіонів єдиний представник від України южненський "Хімік" здобув гостьову перемогу над фінським БК "Катайя", передає кореспондент УНН.
Стартовий відрізок зустрічі пройшов на користь чемпіона України 21:17. В другій чверті фіни перевершили опонентів на 7 балів та відправилися на велику перерву за рахунку 35:38.
Погоня за суперником завершилася ривком "Хіміка" під завершення третьої 10-хвилинки (8:0) – 58:51. Протягом перших семи хвилин заключної чверті "Катайя" не набрала жодного очка і зазнала програшу – 76:61.
Персональна статистика: "Хімік" – Конєв 19 очок + 12 підбирань, Сміт 18, Рябчук 10, "Катайя" – Ранніко 23 очки, Браун 12, Маллінгс 11.
Примітно, що южненці перервали безвиграшну серію у вигляді 7 матчів у Лізі чемпіонів, а також зупинили виграшну ходу "Катайї", котра тривала 4 поєдинки.
Нагадаємо, що "Хімік" з двома перемогами продовжує перебувати на останній 8-й сходинці групи В, "Катайя" має 6 виграшів та 5 поразок – 3 місце.
Додамо також, в наступній зустрічі український колектив 10-го січня прийматиме на власному паркеті румунську "Орадю".
Як повідомляв УНН, "Хімік" перервав переможну серію БК "Кремінь".