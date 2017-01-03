БК "Химик" прервал безвыигрышную серию в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В матче 11 тура группового этапа Лиги чемпионов единственный представитель от Украины "Химик" одержал гостевую победу над финским БК "Катайя", передает корреспондент УНН.
Стартовый отрезок встречи прошел в пользу чемпиона Украины 21:17. Во второй четверти финны превзошли оппонентов на 7 баллов и отправились на большой перерыв при счете 35:38.
Погоня за соперником завершилась рывком "Химика" под завершение третьей 10-минутки (8:0) - 58:51. В течение первых семи минут заключительной четверти "Катайя" не набрала ни одного очка и получила проигрыш - 76:61.
Персональная статистика: "Химик" - Конев 19 очков + 12 подборов, Смит 18, Рябчук 10; "Катайя" - Раннико 23 очка, Браун 12, Маллингс 11.
Примечательно, что южненцы прервали безвыигрышную серию в виде 7 матчей в Лиге чемпионов, а также остановили выигрышный ход "Катайи", который длился 4 поединка.
Напомним, что "Химик" с двумя победами продолжает находиться на последней 8-й строчке группы В, "Катайя" имеет 6 выигрышей и 5 поражений - 3 место.
Добавим также, в следующей встрече украинский коллектив 10-го января будет принимать на своем паркете румынский "Орадю".
Как сообщал УНН, "Химик" прервал победную серию БК "Кремень".