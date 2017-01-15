БК “Фінікс Санс” українця О.Леня переміг в Мексиці “Сан-Антоніо Сперс”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА, котрий відбувся в рамках програми “Global game”, “Фінікс Санс” перемогли в Мексиці одного із лідерів Західної конференції “Сан-Антоніо Сперс”, повідомляє УНН.
Зустріч відзначилася дуеллю атакуючого захисника Девіна Букера з “Санс” проти легкого форварда Кавая Леонарда із “Сперс”. Перший набрав 29 очок, а форвард “Сперс” здобув на один бал менше. Більш краща гра у виконанні “Фінікса” в заключній чверті дозволила “Санс” святкувати звитягу 118:115.
Українець Олексій Лень провів на паркеті 21:01 хвилини за які набрав 4 очки (1/2 двоочкові, 2/2 штрафні) та 4 підбирання.
Нагадаємо, що “Фінікс” має 13 перемог і 27 поразок — передостаннє 14 місце на Заході. Натомість “Сан-Антоніо” при 31 перемозі в 40 поєдинках займають 2-й рядок Західної конференції.