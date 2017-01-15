БК "Финикс Санс" украинца А.Леня победил в Мексике "Сан-Антонио Сперс"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА, который состоялся в рамках программы "Global game", "Финикс Санс" победили в Мексике одного из лидеров Западной конференции "Сан-Антонио Сперс", сообщает УНН.
Встреча отличилась дуэлью атакующего защитника Девина Букера из "Санс" против легкого форварда Кавая Леонарда из "Сперс". Первый набрал 29 очков, а форвард "Сперс" набрал на один балл меньше. Более лучшая игра в исполнении "Финикса" в заключительной четверти позволила "Санс" праздновать победу 118:115.
Украинец Алексей Лень провел на паркете 21:01 минуты, за которые набрал 4 очка (1/2 двухочковые, 2/2 штрафные) и 4 подбора.
Напомним, что "Финикс" имеет 13 побед и 27 поражений - предпоследнее 14 место на Западе. А "Сан-Антонио" при 31 победе в 40 поединках занимают 2-ю строчку Западной конференции.