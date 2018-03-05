БК "Дніпро" завдав четвертої поразки "Будівельнику" в очних іграх команд у сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Четверта зустріч київського “Будівельника” та “Дніпра” у Суперлізі знов завершилася на користь дніпрян, повідомляє УНН з посиланням на сайт “будівельників”.
В цій грі “Будівельник” пропустив найменшу кількість очок від “Дніпра” за весь сезон (75), але те, що дніпряни не змогли взяти у нападі, вони зробили у захисті та святкували позитивний результат 75:70.
“Ми програли другу чверть із різницею у вісім очок, третю — в одне очко. Дві інших виграли. У другій чверті поступилися за рахунок того, що віддали підбирання на нашому щиті. „Дніпро“ дуже агресивно йде на щит. Судячи з усього, хлопці розуміють, що у них недостатньо габаритів, і йдуть на кошик. Підбирання виграє той, хто йде на кошик. „Дніпро“ робить це всією командою. Ми були готові до цього, але втрата концентрації призвела до того, що „Дніпро“ мав другі шанси. 14 додаткових очок за гру Дніпро отримав. Плюс, у другій чверті був слабкий рух м’яча, тому з’являлися непідготовлені кидки”, — сказав тренер “будівелів” Володимир Коваль.
Персональна статистика “Будівельника”: Мішула (18 очок + 6 передач), Шундель (3), Ревзін (7), Шевченко (18 + 10 подборов), Тимофєєнко (21 + 7 підбирань) — старт; Закурдаєв (4), Мироненко (2 + 8 подборов), Сізов (2 + 6 підбирань + 4 втрати).
“Дніпра”: Дугат (26 + 6 підбирань + 7 передач), Отверченко (8), Крутоус (4), Місяць (7), Сандул (8 + 7 підбирань) — старт; Анісімов (7), Зотов (4), Дроздов (4 + 7 підбирань), Вінтоняк (2).
Зауважимо, що “Дніпро” з 23 виграшами в 26 матчах посідає перше місце в Суперлізі Парі-Матч. Кияни займають третій рядок — 17/9.