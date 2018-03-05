БК "Днепр" нанес четвертое поражение "Строителю" в личных играх команд в сезоне

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Киев  •  УНН

 • 8926 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Четвертая встреча киевского “Будивельныка” и “Днепра” в Суперлиге вновь завершилась в пользу днепрян, сообщает УНН со ссылкой на сайт “строителей”.

В этой игре “Будивельнык” пропустил наименьшее количество очков от “Днепра” за весь сезон (75), но то, что днепряне не смогли взять в нападении, они сделали в защите и праздновали положительный результат 75:70.

“Мы проиграли вторую четверть с разницей в восемь очков, третью — в одно очко. Две других выиграли. Во второй четверти уступили за счет того, что отдали подбор на нашем щите. „Днепр“ очень агрессивно идет на щит. Судя по всему, ребята понимают, что у них недостаточно габаритов, и идут на корзину. Подбор выигрывает тот, кто идет на корзину. „Днепр“ делает это всей командой. Мы были готовы к этому, но потеря концентрации привела к тому, что „Днепр“ имел вторые шансы. 14 дополнительных очков за игру Днепр получил. Плюс, во второй четверти было слабым движение мяча, поэтому появлялись неподготовленные броски”, — сказал тренер “строителей” Владимир Коваль.

Персональная статистика “Будивельныка”: Мишула (18 очков + 6 передач), Шундель (3), Ревзин (7), Шевченко (18 + 10 подборов), Тимофеенко (21 + 7 подборов) — старт; Закурдаев (4), Мироненко (2 + 8 подборов), Сизов (2 + 6 подборов + 4 потери).

“Днепра”: Дугат (26 + 6 подборов + 7 передач), Отверченко (8), Крутоус (4), Мисяц (7), Сандул (8 + 7 подборов) — старт; Анисимов (7), Зотов (4), Дроздов (4 + 7 подборов), Винтоняк (2).

Заметим, что “Днепр” с 23 выигрышами в 26 матчах занимает первое место в Суперлиге Пари-Матч. Киевляне занимают третью строчку — 17/9.

Украинские Национальные Новости

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