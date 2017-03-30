БК "Дніпро" став останнім півфіналістом чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У виїзній грі проти “Запоріжжя-ZOG” баскетболісти “Дніпра” здобули другу перемогу в чвертьфінальній серії плей-оф чемпіонату України з баскетболу — Суперліга Парі-Матч, передає УНН з посиланням на сайт БК “Дніпро”.
Тільки половину чверті на майданчику точилася рівна боротьба. А вже з середини першої десятихвилинки “Дніпро” щільно заволодів ініціативою і став планомірно нарощувати свою перевагу.
Загроза кільцю господарів була практично від кожного гравця, який сьогодні виходив у формі “Дніпра”. У захисті гості наглухо закрили свою трисекундну зону і запорожці знову, як і в першому матчі, змушені були атакувати більшість спроб з периметра — 79:97.
Статистика:
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- “Запоріжжя-ZOG”: Мальчевський 17, Носков 13 + 5 підбирань + 5 передач, Лукянов 12;
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- “Дніпро”: Глєбов 16 + 5 підбирань + 4 передачі, Мішула 16 + 5 підбирань, Тимофеєнко 13 + 7 підбирань + 4 передачі, Ммісяць 11, Закурдаєв 10 + 5 передач, Вільховецький 10.
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Відзначимо, що за право зіграти у фіналі чемпіонату України команда Дениса Журавльова побореться з чинним чемпіоном южненським “Хіміком”, який в своїй серії із аналогічним результатом 2:0 здолав “Миколаїв”.
Додамо, що в іншій парі зійдеться “Будівельник” та “Черкаські Мавпи”.