БК "Дніпро" став останнім півфіналістом чемпіонату України

Тільки половину чверті на майданчику точилася рівна боротьба. А вже з середини першої десятихвилинки “Дніпро” щільно заволодів ініціативою і став планомірно нарощувати свою перевагу.

Загроза кільцю господарів була практично від кожного гравця, який сьогодні виходив у формі “Дніпра”. У захисті гості наглухо закрили свою трисекундну зону і запорожці знову, як і в першому матчі, змушені були атакувати більшість спроб з периметра — 79:97.

Статистика:



“Запоріжжя-ZOG”: Мальчевський 17, Носков 13 + 5 підбирань + 5 передач, Лукянов 12;



“Дніпро”: Глєбов 16 + 5 підбирань + 4 передачі, Мішула 16 + 5 підбирань, Тимофеєнко 13 + 7 підбирань + 4 передачі, Ммісяць 11, Закурдаєв 10 + 5 передач, Вільховецький 10.



Відзначимо, що за право зіграти у фіналі чемпіонату України команда Дениса Журавльова побореться з чинним чемпіоном южненським “Хіміком”, який в своїй серії із аналогічним результатом 2:0 здолав “Миколаїв”.

Додамо, що в іншій парі зійдеться “Будівельник” та “Черкаські Мавпи”.