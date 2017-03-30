БК "Днепр" стал последним полуфиналистом чемпионата Украины

Только половину четверти на площадке шла равная борьба. А уже с середины первой десятиминутки "Днепр" плотно завладел инициативой и стал планомерно наращивать свое преимущество.

Угроза кольцу хозяев была практически от каждого игрока, который сегодня выходил в форме "Днепра". В защите гости наглухо закрыли свою трехсекундную зону и запорожцы снова, как и в первом матче, вынуждены были атаковать большинство попыток с периметра - 79:97.

Статистика:



"Запорожье-ZOG": Мальчевский 17 Носков 13 + 5 подборов + 5 передач, Лукьянов 12;



"Днепр": Глебов 16 + 5 подборов + 4 передачи, Мишула 16 + 5 подборов, Тимофеенко 13 + 7 подборов + 4 передачи, Ммисяць 11 Закурдаев 10 + 5 передач, Вильховецкий 10.



Отметим, что за право сыграть в финале чемпионата Украины команда Дениса Журавлева поборется с действующим чемпионом "Химик", который в своей серии с аналогичным результатом 2: 0 одолел "Николаев".

Добавим, что в другой паре сойдется "Строитель" и "Черкасские Обезьяны".