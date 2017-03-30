БК "Днепр" стал последним полуфиналистом чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В выездной игре против “Запорожье-ZOG” баскетболисты “Днепра” одержали вторую победу в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу — Суперлига Пари-Матч, передает УНН со ссылкой на сайт БК “Днепр”.
Только половину четверти на площадке шла равная борьба. А уже с середины первой десятиминутки "Днепр" плотно завладел инициативой и стал планомерно наращивать свое преимущество.
Угроза кольцу хозяев была практически от каждого игрока, который сегодня выходил в форме "Днепра". В защите гости наглухо закрыли свою трехсекундную зону и запорожцы снова, как и в первом матче, вынуждены были атаковать большинство попыток с периметра - 79:97.
Статистика:
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- "Запорожье-ZOG": Мальчевский 17 Носков 13 + 5 подборов + 5 передач, Лукьянов 12;
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- "Днепр": Глебов 16 + 5 подборов + 4 передачи, Мишула 16 + 5 подборов, Тимофеенко 13 + 7 подборов + 4 передачи, Ммисяць 11 Закурдаев 10 + 5 передач, Вильховецкий 10.
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Отметим, что за право сыграть в финале чемпионата Украины команда Дениса Журавлева поборется с действующим чемпионом "Химик", который в своей серии с аналогичным результатом 2: 0 одолел "Николаев".
Добавим, что в другой паре сойдется "Строитель" и "Черкасские Обезьяны".