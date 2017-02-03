БК "Дніпро" підписав минулорічного MVP чемпіонату України Д.Глєбова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Склад "Дніпра" в Суперлізі Парі-Матч підсилили екс-гравці "Кривбасу" Дмитро Глєбов та Анатолій Шундель, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
У поточному сезоні Д.Глєбов, MVP минулого сезону чемпіонату ФБУ, набирав 11,5 очка і робив 3,9 підбору. У сезоні 2016/17 спортсмен зіграв лише 14 матчів, пропустивши деякий період через травму.
А.Шундель провів 21 матч, набираючи 10,1 очка і роблячи 2,0 передачі в середньому за гру.
Примітно, що інший екс-баскетболіст "Кривбаса" Максим Нікітін продовжить сезон у "НІКО-БАСКЕТ" з Миколаєва, що виступає у Вищій лізі.
Нагадаємо, що раніше керівництво "Кривбаса" заявило про зняття команд клубу з чемпіонатів України в Суперлізі Парі-Матч та Вищій лізі. Однак, за підтримки ФБУ команда Кривого Рогу продовжить виступи в Вищій лізі.