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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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БК "Дніпро" підписав минулорічного MVP чемпіонату України Д.Глєбова

Київ • УНН

 • 7469 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Склад "Дніпра" в Суперлізі Парі-Матч підсилили екс-гравці "Кривбасу" Дмитро Глєбов та Анатолій Шундель, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

БК "Дніпро" підписав минулорічного MVP чемпіонату України Д.Глєбова

У поточному сезоні Д.Глєбов, MVP минулого сезону чемпіонату ФБУ, набирав 11,5 очка і робив 3,9 підбору. У сезоні 2016/17 спортсмен зіграв лише 14 матчів, пропустивши деякий період через травму.

А.Шундель провів 21 матч, набираючи 10,1 очка і роблячи 2,0 передачі в середньому за гру.

Примітно, що інший екс-баскетболіст "Кривбаса" Максим Нікітін продовжить сезон у "НІКО-БАСКЕТ" з Миколаєва, що виступає у Вищій лізі.

Нагадаємо, що раніше керівництво "Кривбаса" заявило про зняття команд клубу з чемпіонатів України в Суперлізі Парі-Матч та Вищій лізі. Однак, за підтримки ФБУ команда Кривого Рогу продовжить виступи в Вищій лізі.

Українські Національні Новини

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