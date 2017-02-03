БК "Днепр" подписал прошлогоднего MVP чемпионата Украины Д.Глебова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Состав "Днепра" в Суперлиге Пари-Матч усилили экс-игроки "Кривбасса" Дмитрий Глебов и Анатолий Шундель, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В текущем сезоне Д.Глебов, MVP прошлого сезона чемпионата ФБУ, набирал 11,5 очка и делал 3,9 подбора. В сезоне 2016/17 спортсмен сыграл только 14 матчей, пропустив некоторый период из-за травмы.
А.Шундель провел 21 матч, набирая 10,1 очка и делая 2,0 передачи в среднем за игру.
Примечательно, что другой экс-баскетболист "Кривбасса" Максим Никитин продолжит сезон в "НИКО-БАСКЕТ" из Николаева, выступающий в Высшей лиге.
Напомним, что ранее руководство "Кривбасса" заявило о снятии команд клуба с чемпионатов Украины в Суперлиге Пари-Матч и Высшей лиге. Однако, при поддержке ФБУ команда Кривого Рога продолжит выступления в Высшей лиге.