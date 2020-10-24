БК "Дніпро" перервав переможну серію дебютанта Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В одному з центральних поєдинків змагального дня баскетбольної Суперліги України "Дніпро" у Львові завдав поразки "Тернополю", передає кореспондент УНН.
Стартовий спурт дозволив чинному чемпіонові "Дніпру" вирватися вперед – 14:4. Надалі дніпряни розвивали свою перевагу та святкували виграш з рахунком – 83:70.
У переможців 16 очок набрав Шундель, по 12 - Закурдаєв і Глєбов, 11 - Дугат, 10 - Тимофеєнко. За "Тернопіль" 15 балів набрав Кольченко, 13 - Буренко.
Додамо, що "Тернопіль" не зміг продовжити свою серію до чотирьох перемог поспіль – 3 виграші у 5-ти матчах. "Дніпро" йде без поразок – 3 виграші.
Як повідомлялося раніше в УНН, українська баскетболістка стала найкращою у стартовій грі чемпіонату Швейцарії.