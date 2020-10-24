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БК "Дніпро" перервав переможну серію дебютанта Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В одному з центральних поєдинків змагального дня баскетбольної Суперліги України "Дніпро" у Львові завдав поразки "Тернополю", передає кореспондент УНН.

Стартовий спурт дозволив чинному чемпіонові "Дніпру" вирватися вперед – 14:4. Надалі дніпряни розвивали свою перевагу та святкували виграш з рахунком – 83:70.

У переможців 16 очок набрав Шундель, по 12 - Закурдаєв і Глєбов, 11 - Дугат, 10 - Тимофеєнко. За "Тернопіль" 15 балів набрав Кольченко, 13 - Буренко.

Додамо, що "Тернопіль" не зміг продовжити свою серію до чотирьох перемог поспіль – 3 виграші у 5-ти матчах. "Дніпро" йде без поразок – 3 виграші.

Як повідомлялося раніше в УНН, українська баскетболістка стала найкращою у стартовій грі чемпіонату Швейцарії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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