БК "Днепр" прервал победную серию дебютанта Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В одном из центральных поединков соревновательного дня баскетбольной Суперлиги Украины "Днепр" во Львове нанес поражение "Тернополю", передает корреспондент УНН.
Стартовый спурт позволил действующему чемпиону "Днепру" вырваться вперед - 14:4. В дальнейшем днепряне развивали свое преимущество и праздновали выигрыш со счетом - 83:70.
У победителей 16 очков набрал Шундель, по 12 - Закурдаев и Глебов, 11 - Дугат, 10 - Тимофеенко. За "Тернополь" 15 баллов набрал Кольченко, 13 - Буренко.
Добавим, что "Тернополь" не смог продолжить свою серию до четырех побед подряд - 3 выигрыши в 5-ти матчах. "Днепр" идет без поражений - 3 выигрыша.
Как сообщалось ранее в УНН, украинская баскетболистка стала лучшей в стартовой игре чемпионата Швейцарии.