БК "БІПА" розірвав контракт із американцем К.Брістолом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Недавній новачок представника українського Суперліги "БІПА" центровий/важкий форвард Кервін Брістол покинув одеську команду, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу з Південної Пальміри.
Завершення роботи з баскетболістом прокоментував головний тренер команди Вадим Пудзерей.
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"Хороший сильний гравець, але, як виявилося, йому не вдалося вписатися в нашу "командну хімію". Ми чотири місяці налагоджували гру, у нас склався колектив, і Кервін повинен був підлаштовуватися під командні дії, знайти спільну мову з хлопцями, чого не вийшло. Можна сказати, що причини його відходу не зовсім баскетбольні", - наголосив наставник.
Варто відзначити, що у Суперлізі 28-річний "бігмен" встиг провести всього три матчі, в яких набирав в середньому 9,7 очка, 6,0 підбирання і 1,7 блок-шоти за 18,2 хвилини ігрового часу.
Окрім того додамо, що за повідомленням агента баскетболіста Єгора Чемякіна, центровий продовжить кар'єру у складі фінської "Катайї", котра вчора поступилася южненському "Хіміку" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.