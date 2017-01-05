БК "БИПА" разорвал контракт с американцем К.Бристолом

Завершение работы с баскетболистом прокомментировал главный тренер команды Вадим Пудзерей.

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"Хороший сильный игрок, но, как оказалось, ему не удалось вписаться в нашу "командную химию". Мы четыре месяца налаживали игру, у нас сложился коллектив, и Кервин должен был подстраиваться под командные действия, найти общий язык с ребятами, чего не вышло. Можно сказать, что причины его ухода не совсем баскетбольные", - подчеркнул наставник.

Стоит отметить, что в Суперлиге 28-летний "бигмен" успел провести всего три матча, в которых набирал в среднем 9,7 очка, 6,0 подборов и 1,7 блок-шот за 18,2 минуты игрового времени.

Кроме того добавим, что по сообщению агента баскетболиста Егора Чемякина, центровой продолжит карьеру в составе финской "Катайи", которая вчера уступила "Химику" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.