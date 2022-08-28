БК, бази та командні пункти: ЗСУ за добу поцілили 11 в обʼєктів окуантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Захисники України протягом доби знищили одразу п'ять складів із боєприпасами російських окупантів. Також вдалося розбити три ворожі військові бази та три командні пункти російських окупантів. Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
Деталі
Макіївка (Донецька область) — склад боєприпасів;
Мелітополь (Запорізька область) — база;
Нова Каховка (Херсонщина) — командний пункт + база;
Херсонський район — командний пункт;
Дарʼївка (Херсонщина) — командний пункт;
Сватове (Луганська область) — база;
Олешки (Херсонщина) — склад боєприпасів;
Любимівка (Херсонщина) — склад боєприпасів;
Дудчани (Херсонщина) — склад боєприпасів;
Давидів Брід (Херсонщина) — склад боєприпасів.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 46 750 окупантів.