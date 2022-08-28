БК, бази та командні пункти: ЗСУ за добу поцілили 11 в обʼєктів окуантів

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Захисники України протягом доби знищили одразу п'ять складів із боєприпасами російських окупантів. Також вдалося розбити три ворожі військові бази та три командні пункти російських окупантів. Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.