БК, базы и командные пункты: ВСУ за сутки попали 11 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Защитники Украины за сутки уничтожили сразу пять складов с боеприпасами российских оккупантов. Также удалось разбить три вражеских военных базы и три командных пункта российских оккупантов. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
Макеевка (Донецкая область) — склад боеприпасов;
Мелитополь (Запорожская область) — база;
Новая Каховка (Херсонская область) — командный пункт + база;
Херсонский район — командный пункт;
Дарьевка (Херсонская область) — командный пункт;
Сватово (Луганская область) — база;
Олешки (Херсонская область) — состав боеприпасов;
Любимовка (Херсонская область) — склад боеприпасов;
дудчане (Херсонская область) — состав боеприпасов;
Давидов Брид (Херсонская область) — склад боеприпасов.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 46 750 оккупантов.