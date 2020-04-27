Бізнесмену повідомили підозру за розкрадання 1,9 млн грн на ремонті каналізації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Директор товариства з обмеженою відповідальністю підозрюється у заволодінні 1,9 млн грн бюджетних коштів на реконструкції каналізаційних очисних споруд у місті Кам’янка Черкаської області. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.
"24 квітня повідомлено про підозру службовій особі одного з суб’єктів господарювання за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі близько 1,9 млн грн у ході виконання робіт на об’єкті будівництва "Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам’янка Черкаської області" та службового підроблення документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", - вказано у повідомленні.
На цей час у кримінальному провадженні вживаються заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та забезпечення ухвалення законних і неупереджених процесуальних рішень, додали у прокуратурі.
Нагадаємо, на Херсонщині СБУ викрила розкрадання держкоштів, виділених на боротьбу з COVID-19.