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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 16436 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 66476 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 97172 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126004 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127205 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121095 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 09:55 • 103052 просмотра

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Бизнесмену сообщили подозрение за хищение 1,9 млн грн на ремонте канализации

Бизнесмену сообщили подозрение за хищение 1,9 млн грн на ремонте канализации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в завладении 1,9 млн грн бюджетных средств на реконструкцию канализационных очистных сооружений в городе Каменка Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"24 апреля сообщено о подозрении должностному лицу одного из субъектов хозяйствования по факту завладения бюджетными средствами в сумме около 1,9 млн грн в ходе выполнения работ на объекте строительства "Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Каменка Черкасской области" и служебном подлоге документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - указано в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются меры по избранию подозреваемому меры пресечения и обеспечению принятия законных и непредвзятых процессуальных решений, добавили в прокуратуре.

Напомним, в Херсонской области СБУ раскрыла хищение госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19.

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