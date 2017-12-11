Бізнес знову залишили без перевірок: мораторій продовжено до 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада продовжила дію мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу до 2019 року. Про це УНН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
"Мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу продовжено до 2019 року", - повідомили в МЕРТ.
Також Верховна Рада доручила Кабінету міністрів України протягом першого півріччя впровадити систему ризик-орієнтованого підходу до проведення контрольних заходів. Рішення прийняли з поправкою першого заступника міністра економрозвитку Максима Нефьодова про те, що держоргани можуть вийти з-під мораторію, якщо запровадять нову ризик-орієнтовану систему перевірок.
Як повідомляв УНН, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діє з 2014 року. Приймалося це рішення з метою припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів, за допомогою чого виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу.
Однак за майже 3 роки дії заборони на перевірки, як констатують експерти, відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, почастішали випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.
Додамо, що напередодні нардеп Тригубенко закликав уряд дозволити перевірки постачальників продуктів харчування в дитячих навчальних закладах. За його словами, саме антисанітарія і безконтрольність провокують часті спалахи інфекційних хвороб, отруєнь в навчальних закладах в різних регіонах країни.