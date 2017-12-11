Бизнес снова избавили от проверок: мораторий продлен до 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада продлила действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса до 2019 года. Об этом УНН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.
"Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлен до 2019 года", - сообщили в МЭРТ.
Также Верховная Рада поручила Кабинету министров Украины в течение первого полугодия внедрить систему риск-ориентированного подхода к проведению контрольных мероприятий. Решение приняли с поправкой первого замминистра экономразвития Максима Нефьодова о том, что госорганы могут выйти из-под моратория, если внедрят новую риск-ориентированную систему проверок.
Как сообщал УНН, мораторий на проверки бизнеса в Украине действует с 2014 года. Принималось это решение с целью прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, чем исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.
Однако за почти 3 года действия запрета на проверки, как констатируют эксперты, произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.
Добавим, что накануне нардеп Тригубенко призвал правительство разрешить проверки поставщиков продуктов питания в детских учебных учреждений. По его словам, именно антисанитария и бесконтрольность провоцируют частые вспышки инфекционных болезней, отравлений в учебных заведениях в разных регионах страны.