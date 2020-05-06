Бізнес зможе літати з міністром закордонних справ за кордон - Кулеба

“У повноваженнях МЗС є дві речі — допомагати українським експортерам просувати їх товари на зовнішні ринки, заробляти там гроші і повертати в Україну, і залучати інвестиції з-за кордону в Україну. Я над цим з першого дня активно працюю. Ми перезавантажуємо повністю такий орган при МЗС як Рада експортерів та інвесторів, ми зробимо декілька інновацій. Наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ у відрядження за кордон для того, щоб залучатись міжнародною підтримкою”, — сказав Кулеба.

З його слів, така політична підтримка бізнесу існує у багатьох країнах світу, для того, щоб держава допомагала підприємцям.

“Якщо компанія є членом Ради експортерів, то ми будемо робити оголошення, наприклад, через місяць міністр закордонних справ полетить в таку-то країну, кого цікавить ринок цієї країни — будь ласка, давайте заявки. Вони роблять заявки, ми дивимось, де реально можемо допомогти, якщо потребує, то людина може полетіти, і ми робимо відповідні зустрічі, щоб людина такі зустрічі провела”, — додав міністр.

Нагадаємо, зі слів Кулеби, влітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення, утім повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде.