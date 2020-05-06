Бизнес сможет летать с министром иностранных дел за границу - Кулеба

"В полномочиях МИД есть две вещи - помогать украинским экспортерам продвигать их товары на внешние рынки, зарабатывать там деньги и возвращать в Украину, и привлекать инвестиции из-за рубежа в Украину. Я над этим с первого дня активно работаю. Мы перезагружаем полностью такой орган при МИД как Совет экспортеров и инвесторов, мы сделаем несколько инноваций. Например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел в командировку за границу для того, чтобы получать международную поддержку", - сказал Кулеба.

По его словам, такая политическая поддержка бизнеса существует во многих странах мира, для того, чтобы государство помогало предпринимателям.

"Если компания является членом Совета экспортеров, то мы будем делать объявления, например, через месяц министр иностранных дел полетит в такую-то страну, кого интересует рынок этой страны - пожалуйста, давайте заявки. Они делают заявки, мы смотрим, где реально можем помочь, если нуждается, то человек может полететь, и мы делаем соответствующие встречи, чтобы человек такие встречи провел", - добавил министр.

Напомним, по словам Кулебы, летом в Украине может возобновиться внутреннее авиасообщение, впрочем полноценного возобновления международного авиасообщения не будет.