Бізнес запрошує політичні сили до діалогу

23 вересня 2019 з 10.00 до 15.00 у Києві в Premier Palace Hotel відбудеться форум “Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади”, під час якого лідери політичних сил, що пройшли до парламенту за результатами останніх виборів, разом з лідерами бізнес-спільноти та експертами обговорять пріоритети економічних реформ.