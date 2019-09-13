Бізнес запрошує політичні сили до діалогу
Київ • УНН
23 вересня 2019 з 10.00 до 15.00 у Києві в Premier Palace Hotel відбудеться форум “Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади”, під час якого лідери політичних сил, що пройшли до парламенту за результатами останніх виборів, разом з лідерами бізнес-спільноти та експертами обговорять пріоритети економічних реформ.
Організатором форуму є Національна бізнес-коаліція, яка об’єднала 87 бізнес-асоціацій, що представляють понад 40 тис. підприємств з усієї країни. Учасники коаліції сформували та презентували політичним партіям ТОП-10 пріоритетів бізнесу, які необхідно втілити для покращення умов ведення бізнесу, детінізації та зростання економіки.
До участі у Форумі запрошено Голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію, голову Комітету з податкових питань ВРУ Данила Гетманцева, голову Комітету з економічних питань ВРУ Дмитра Наталуху та голову Комітету з питань соцполітики ВРУ Галину Третякову; член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, партія “Європейська солідарність” Ніну Южаніну; Голову партії ВО “Батьківщина” Юлію Тимошенко; Голову партії “Голос” Юлію Клименко.
Серед спікерів — Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе; голова Наглядової ради та президент ПАТ “Концерн “Галнафтогаз” Віталій Антонов; голова правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України Сергій Погребний; президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков; виконавчий директор “ТІ Україна”, представник Коаліції з питань антикорупційної та судової реформи Андрій Боровик; генеральний директор Асоціації “Українські імпортери побутової електроніки” Софія Арасланова; президент Української асоціації виробників Олександр Громико; виконавчий директор Асоціації прямого продажу Надія Бедричук, керівник асоціації IT-Ukraine Костянтин Васюк, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов; старший аналітик з питань податкової політики Інституту соціально-економічної трансформації, фахівець Економічної експертної платформи В’ячеслав Черкашин та ін.
Проект програми: https://cutt.ly/Ewb3iCO
Аудиторія Форуму — понад 300 проактивних керівників бізнесу та представників асоціацій з усієї України. Співорганізатором заходу виступив журнал “Бізнес”. Участь безкоштовна, необхідна попередня реєстрація.
Реєстрація учасників: https://forms.gle/kJL6Jx5cvAgATj8A9
Акредитація ЗМІ:
Адреса проведення: Premier Palace Hotel, бул. Тараса Шевченка, 5-7 / вул. Пушкінська, 29
Контактні особи: Наталія Євченко, +380 (99) 337 16 90, [email protected], Дар’я Бібен, тел. +38 097 642 2555, [email protected].
Медіа-партнери: “Бізнес”, Обозреватель, Gazeta.ua, ІА УНН.
Національна бізнес-коаліція — найбільше об’єднання бізнес-асоціацій та підприємців України, головною метою якого є розроблення та просування спільного порядку денного бізнесу у сфері економічних реформ. Серед ініціаторів створення Коаліції — учасники Української Ради Бізнесу (УРБ). Партнери: Національна платформа МСБ, Спільнота бізнесу “Бізнес 100”, Фонд економічної безпеки, Економічна експертна платформа. Ініціатива є політично незаангажованою та вільною для приєднання.