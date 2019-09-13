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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46096 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109358 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101255 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108477 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118810 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147857 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148355 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Актуальное
Бизнес приглашает политические силы к диалогу

Бизнес приглашает политические силы к диалогу

Киев  •  УНН

 • 19401 просмотра

23 сентября 2019 с 10.00 до 15.00 в Киеве в Premier Palace Hotel состоится форум «Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти», во время которого лидеры политических сил, прошедших в парламент по результатам последних выборов, вместе с лидерами бизнес -сообщества и экспертами обсудят приоритеты экономических реформ.

Организатором форума является Национальная бизнес-коалиция, объединившая 87 бизнес-ассоциаций, представляющих свыше 40 тыс. предприятий со всей страны. Участники коалиции сформировали и представили политическим партиям ТОП-10 приоритетов бизнеса, которые необходимо воплотить для улучшения условий ведения бизнеса, детенизации и роста экономики.

К участию в Форуме приглашены глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, глава Комитета по налоговым вопросам ВРУ Даниил Гетманцев, глава Комитета по экономическим вопросам ВРУ Дмитрий Наталуха и глава Комитета по вопросам соцполитики ВРУ Галина Третьякова; член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, партия “Европейская солидарность” Нина Южанина; глава партии ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко; глава партии “Голос” Юлия Клименко.

Среди спикеров — Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе; глава Наблюдательного совета и президент ПАО “Концерн” Галнафтогаз" Виталий Антонов, глава правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины Сергей Погребной; президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков; исполнительный директор “ТИ Украина”, представитель Коалиции по вопросам антикоррупционной и судебной реформы Андрей Боровик; генеральный директор ассоциации “Украинский импортеры бытовой электроники” София Арасланова; президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко; исполнительный директор ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук, руководитель ассоциации IT-Ukraine Константин Васюк, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов, старший аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации, специалист Экономической экспертной платформы Вячеслав Черкашин и др.

Проект программы: https://cutt.ly/Ewb3iCO

Аудитория Форума — более 300 проактивных руководителей бизнеса и представителей ассоциаций со всей Украины. Соорганизатором мероприятия выступил журнал “Бизнес”. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Регистрация участников: https://forms.gle/kJL6Jx5cvAgATj8A9
Аккредитация СМИ: 067 930-06-69, [email protected]

Адрес проведения: Premier Palace Hotel, бул. Тараса Шевченко, 5-7 / ул. Пушкинская, 29
Контактные лица: Наталья Евченко, +380 (99) 337 16 90, [email protected], Дарья Бибен, тел. +38 097 642 2555, [email protected].

Медиа-партнеры: “Бизнес”, Обозреватель, Gazeta.ua, ИА УНН.

Национальная бизнес-коалиция — крупнейшее объединение бизнес-ассоциаций и предпринимателей Украины, главной целью которого является разработка и продвижение общей повестки дня бизнеса в сфере экономических реформ. Среди инициаторов создания Коалиции — участники Украинской Рады Бизнеса (УРБ). Партнеры: Национальная платформа МСБ, Сообщество бизнеса “Бизнес 100”, Фонд экономической безопасности, Экономическая экспертная платформа. Инициатива является политически незаангажированной и свободной для присоединения.

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