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Бізнес виводять, але масово з Криму не тікають - Буданов розповів про настрої жителів півострова

Бізнес виводять, але масово з Криму не тікають - Буданов розповів про настрої жителів півострова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Наразі росіяни не планують виїжджати з тимчасово окупованого Криму, однак місцеві колаборанти почали потроху виводити свій бізнес. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, пише УНН.

Деталі

На запитання журналістки, чи фіксує ГУР масовий виїзд росіян з окупованого півострова, Буданов відповів, що цього немає.

“Я б так не сказав. Воно йде такими сплесками. Думаю, зараз буде черговий сплеск виходу бізнесу, і воно просто йде такими сплесками”, — заявив Буданов.

Він наголосив, що здебільшого виводять бізнес з окупованого Криму українські зрадники.

“Бо вони розуміють, якщо різко зміниться ситуація, то з тими, хто творив новий, і з тими, кого переселили, то в них будуть різні варіанти. А от у них (колаборантів — ред.) точно все заберуть. Зрозуміло, що вони біжуть, переводять бізнес. Не стільки біжать, скільки переводять бізнес углиб території рф”, — зазначив Буданов.

За словами розвідника, у Криму зараз паніки нема, але населення там не однорідне. Є україноорієнтоване населення, яке насправді чекає повернення назад в легітимної української влади до півострова, і зокрема повернення статусу автономної республіки. Водночас є і зрадники, які зробили все, щоб Крим був окупований. Є також переселені громадяни росії з “далей”.

“Загальний настрій в Криму — війна до них прийшла. Що воно буде, кожен мріє про своє”, — зазначив Буданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф може тримати оборону “хоч усе життя”, якщо Україна не буде проводити активні дії — Буданов

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