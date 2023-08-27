Бизнес выводят, но массово из Крыма не бегут - Буданов рассказал о настроениях жителей полуострова

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На вопрос журналистки, фиксирует ли ГУР массовый выезд россиян с оккупированного полуострова, Буданов ответил, что этого нет.

“Я бы так не сказал. Оно идет такими всплесками. Думаю, сейчас будет очередной всплеск выхода бизнеса, и оно просто идет такими всплесками”, — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что в основном выводят бизнес из оккупированного Крыма украинские предатели.

“Потому что они понимают, если резко изменится ситуация, то с теми, кто создавал новый, и с теми, кого переселили, то у них будут разные варианты. А вот у них (коллаборантов — ред.) точно все заберут. Понятно, что они бегут, переводят бизнес. Не столько бегут, сколько переводят бизнес вглубь территории рф”, — отметил Буданов.

По словам разведчика, в Крыму сейчас паники нет, но население там не однородное. Есть украиноориентированное население, которое на самом деле ждет возвращения обратно в легитимной украинской власти к полуострову, и в частности возвращения статуса автономной республики. В то же время есть и предатели, которые сделали все, чтобы Крым был оккупирован. Есть также переселенные граждане россии из “далей”.

“Общее настроение в Крыму — война к ним пришла. Что оно будет, каждый мечтает о своем”, — отметил Буданов.

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