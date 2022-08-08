Бізнес-спільникам ексглави МВС України Захарченка повідомили про підозру – ДБР

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 2529 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 23887 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 55075 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 65309 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 65911 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 69810 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 79597 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 209677 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148252 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172186 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 145012 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 175121 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 65998 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 85283 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 85885 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 209697 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 486343 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 436834 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 643585 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 764927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 18648 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 42809 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 85283 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 110628 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145029 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Бізнес-спільникам ексглави МВС України Захарченка повідомили про підозру – ДБР

Бізнес-спільникам ексглави МВС України Захарченка повідомили про підозру – ДБР

Київ • УНН

 • 129560 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Віталія Захарченка в отриманні хабаря та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

Цитата

"ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка. Одним із таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. До схеми був причетний серед інших і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Під час розслідування ДБР повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен. Платежі оформлювались нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було направлено на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою.

Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Провадження щодо самого колишнього міністра розслідується НАБУ.

Доповнення

Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57