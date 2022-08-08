Бізнес-спільникам ексглави МВС України Захарченка повідомили про підозру – ДБР

Цитата

"ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка. Одним із таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. До схеми був причетний серед інших і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Під час розслідування ДБР повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен. Платежі оформлювались нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було направлено на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою.

Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Провадження щодо самого колишнього міністра розслідується НАБУ.

Доповнення

Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

