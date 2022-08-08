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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бизнес-сообщникам экс-главы МВД Украины Захарченко сообщили о подозрении – ГБР

Бизнес-сообщникам экс-главы МВД Украины Захарченко сообщили о подозрении – ГБР

Киев • УНН

 • 129559 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бизнес-сообщникам бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко в получении взятки и легализации имущества, полученного преступным путем через банковские учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Цитата

"ГБР сообщило о подозрении бизнес-сообщникам бывшего главы МВД Украины Захарченко. Одним из таких эпизодов является получение неправомерной выгоды и легализация имущества, полученного преступным путем через банковские учреждения. К схеме был причастен среди прочих и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко", – говорится в сообщении.

Детали

Во время расследования ГБР сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковскому учреждению получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 млн грн каждый. Платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Часть этих средств была направлена ​​на счета подельников Захарченко и передана заказчику наличными.

Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн, что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах.

Уголовное производство расследуется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Производство в отношении самого бывшего министра расследуется НАБУ.

Дополнение

Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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