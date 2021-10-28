Бізнес, що підтримує сталий розвиток: у МХП розповіли про участь у Національному форумі розвитку МСБ 2021: “Від стійкості - до сталості!”

Директорка Фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай взяла участь у панельній дискусії “Соцільно-відповідальний бізнес для розвитку громад”, де поділилась досвідом реалізації спільних проектів між представниками органів влади та бізнесу, співпраці з міжнародними організаціями, іншими фондами.

МХП — одна з перших компаній в Україні, яка почала впроваджувати програми корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Інструментом здійснення корпоративно-соціальної відповідальності холдингу МХП є Фонд “МХП-Громаді”. Сьогодні участь у проектах компанії беруть органи самоврядування, громадські організації, підприємці, а також активні представники громад у місцях присутності підприємств холдингу, які зацікавлені змінити життя на краще.

“МХП — соціально-відповідальний бізнес, який допомогає громадам. В першу чергу ми зацікавлені розвивати громади, на території яких здійснюють свою діяльність підприємства Групи МХП. В цьому році ми запустили проект "СпільноФонд“, який націлений продемонструвати на практиці, що співпраця і спільне вирішення нагальних чи розвиткових потреб громади може дати поштовх до розвитку територіальних громад і створити платформу взаємодії. Ми налагоджуємо партнерство з іншими фондами, бо вони збагачують "асортимент“ того хорошого, що ми можемо дати громадам”, — зазначила директорка Фонду.

Під час виступу Тетяна також презентувала мікрогрантові проекти, які було реалізовано за ініціативи Фонду протягом 2021 року, зокрема: “Час діяти, Україно!” та “Село. Кроки до розвитку”.

МХП перетворює сільські громади на найкомфортніші місця для життя. Лише за 2020 рік компанія направила на програми КСВ близько 200 млн грн, і ці інвестиції постійно зростають.