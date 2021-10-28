Бизнес, поддерживающий устойчивое развитие: в МХП рассказали об участии в Национальном форуме развития МСБ 2021: "От устойчивости - к постоянству!"

Директор Фонда "МХП-Громаде" Татьяна Волочай приняла участие в панельной дискуссии "Социально-ответственный бизнес для развития общин", где поделилась опытом реализации совместных проектов между представителями органов власти и бизнеса, сотрудничества с международными организациями, другими фондами.

МХП - одна из первых компаний в Украине, которая начала внедрять программы корпоративной социальной ответственности (КСО). Инструментом осуществления корпоративно-социальной ответственности холдинга МХП является Фонд "МХП-Громаде". Сегодня в проектах компании принимают участие органы самоуправления, общественные организации, предприниматели, а также активные представители общин в местах присутствия предприятий холдинга, которые заинтересованы изменить жизнь к лучшему.

“МХП – социально-ответственный бизнес, который помогает общинам. В первую очередь, мы заинтересованы развивать общины, на территории которых осуществляют свою деятельность предприятия Группы МХП. В этом году мы запустили проект "СпільноФонд", который нацелен продемонстрировать на практике, что сотрудничество и совместное решение насущных потребностей или потребностей по развитию общины может дать толчок к развитию территориальных общин и создать платформу взаимодействия. Мы налаживаем партнерство с другими фондами, потому что они обогащают "ассортимент" того хорошего, что мы можем дать общинам", - отметила директор Фонда.

Во время выступления Татьяна также презентовала микрогрантовые проекты, реализуемые по инициативе Фонда в течение 2021 года, в частности: "Время действовать, Украина!" (“Час діяти, Україно!”) и “Село. Шаги к развитию” (та “Село. Кроки до розвитку”).

МХП превращает сельские общины в самые комфортные места для жизни. Только за 2020 год компания направила на программы КСО около 200 млн грн, и эти инвестиции постоянно растут.