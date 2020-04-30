Бізнес повинен допомогти своїй країні в скрутну хвилину - Ярославський на телеканалі "Настоящее время"

"Я чую, вже починаються розмови, що свою допомогу я буду конвертувати в голоси. Я гарантую всім, заявляю абсолютно ясно: я в політику не піду, голоси мені не потрібні. Нехай голоси залишать собі - вони мені не потрібні. Мені, крім посмішок харків'ян, нічого не треба", - відповів бізнесмен на запитання журналіста.

Ярославський підтвердив, що готовий вкласти в протидію COVID-19 більше 10 млн дол. особистих коштів: на закупівлю ПЛР-тестів, медобладнання, та інші "антикоронавірусні" цілі.

Зараз бізнесмен зайнятий організацією сучасного центру вірусології в створюваному ним бізнес-парку "Екополіс ХТЗ".

"Я думаю, це будуть десятки мільйонів доларів. Подібний центр в Ухані коштував 44 мільйони доларів. Я не знаю, чи буде це такий самий (центр) або краще, але, у всякому разі, він буде не гірше - це 100%. Ми вже працюємо над запуском. Сьогодні була велика нарада у міського голови", - сказав він.

Відповідаючи на запитання ведучої про мотиви допомоги Харкову в протистоянні епідемії коронавірусу, Ярославський зазначив, що в будь-якому випадку допомагав би рідному регіону.

"Тут вся моя сім'я: мама в Харкові, брат в Харкові, всі мої друзі в Харкові. Я, як справжній харків'янин, повинен допомогти своєму регіону. Ми всі від плоті і крові українці - я маю на увазі кола тих, кого знаю. Всі здобули статки в Україні. Так чому ми не повинні допомогти своїй країні в цю важку хвилину? І до кого як не до нас звернутися Президенту? Він звертається до всіх, також звернувся і до бізнесу. Я вважаю, що він правильно зробив, я вдячний йому за це. Навіть якби він не звернувся, я в будь-якому випадку допомагав би Харкову, як я йому завжди допомагаю", - пояснив Ярославський.

Крім цього, ведуча, посилаючись на дані рейтингів Forbes, згідно з якими Ярославський фігурував в десятці найбагатших людей України, поцікавилася нинішнім розміром його статків.

"Як свої статки я оцінюю красуню дружину, п'ятьох прекрасних дітей, маму, брата, друзів - це мої найбільш класні статки. А гроші - це таке ... Важливо, щоб людина була щаслива і раділа життю - ось це безцінний стан. Повірте мені, я кайфую від життя", - підсумував бізнесмен.

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