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Бизнес должен помочь своей стране в трудную минуту - Ярославский на телеканале "Настоящее время"

Киев • УНН

 • 11218 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что его активное участие в противодействии эпидемии коронавируса в Харьковской области и оказание помощи харьковским пенсионерам, — гражданская позиция, не подразумевающая никаких политических целей. Об этом он рассказал в эфире международного телеканала “Настоящее время”, передает УНН.

Бизнес должен помочь своей стране в трудную минуту - Ярославский на телеканале "Настоящее время"

“Я слышу, уже начинаются разговоры, что свою помощь я буду конвертировать в голоса. Я гарантирую всем, заявляю совершенно определенно: я в политику не пойду, голоса мне не нужны. Пусть голоса оставят себе — они мне не нужны. Мне, кроме улыбок харьковчан, ничего не надо”, — ответил бизнесмен на вопрос журналиста.

Ярославский подтвердил, что готов вложить в противодействие COVID-19 более 10 млн долл. личных средств: на закупку ПЦР-тестов, медоборудования, и другие “антикоронавирусные” цели.

Сейчас бизнесмен занят организацией современного центра вирусологии в создаваемом им бизнес-парке "Экополис ХТЗ“.

“Я думаю, это будут десятки миллионов долларов. Подобный центр в Ухане стоил 44 миллиона долларов. Я не знаю, будет ли это такой же (центр) или лучше, но, во всяком случае, он будет не хуже — это 100%. Мы уже работаем над запуском. Сегодня было большое совещание у мэра”, — сказал он.

Отвечая на вопрос ведущей о мотивах помощи Харькову в противостоянии эпидемии коронавируса, Ярославский отметил, что в любом случае помогал бы родному региону.

“Здесь вся моя семья: мама в Харькове, брат в Харькове, все мои друзья в Харькове. Я как истинный харьковчанин должен помочь своему региону. Мы все от плоти и крови украинцы — я имею в виду круги тех, кого знаю. Все сделали состояния в Украине. Так почему мы не должны помочь своей стране в эту трудную минуту? И кому как не к нам обратиться Президенту? Он обращается ко всем, также обратился и к бизнесу. Я считаю, что он правильно сделал, я благодарен ему за это. Даже если бы он не обратился, я в любом случае помогал бы Харькову, как я ему всегда помогаю”, — пояснил Ярославский.

Помимо этого, ведущая, ссылаясь на данные рейтингов Forbes, согласно которым Ярославский фигурировал в десятке богатейших людей Украины, поинтересовалась нынешним размером его состояния.

“Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пятерых прекрасных детей, маму, брата, друзей — это самое мое классное состояние. А деньги — это такое... Важно, чтобы человек был счастлив и радовался жизни — вот это бесценное состояние. Поверьте мне, я кайфую от жизни”, — подытожил бизнесмен.

Телеканал “Настоящее Время” создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии “Голоса Америки”. RFE/RL — независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая грантами Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). Редакция телеканала находится в Праге, а его журналисты работают в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и других странах. Программа “Настоящее время” была запущена в 2014 году на радио “Свобода” и “Голос Америки” во время нарастания политического и военного кризиса в Украине. В 2016 году проект расширился и стал работать как телеканал.

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