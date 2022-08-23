Бізнес "по-тарпанівськи": "розпилити" 29 млн на центрах для безробітних та оголосити себе банкрутом

Як відбувалися торги

Питання щодо реконструкції будівель трьох районних центрів зайнятості - Любашівського, Котовського і Савранського - в Одеській області виникли ще з початком торгів. Єдиним конкурентом компанії “Будрембізнес” було ТОВ "Ремерцентр", кінцевимим власниками якого на той момент був Руслан Тарпан і ТОВ "Інкор-Фінанс" його ексдружини Оксани Шишовської (бенефіціаром фірми вона значилася до 2020 року).

Сама ж компанія “Будрембізнес”, яка перемогла в торгах, була тоді зареєстрована на ТОВ "Арт Інвест" Олексія Гілки, який водночас працював директором у ТОВ "Мрія", що належало ексдружині Руслана Тарпана Оксані Шишовській.

Ба більше, як вказують "Наші гроші", директором "Арт Інвест" колись був і брат Оксани Шишовської - Андрій Шишовський. Свого часу він був ще й депутатом міської ради Одеси від "Партії регіонів" і заступником директора ВАТ "Одесагаз".

Тобто, участь у торгах на реконструкцію районних центрів зайнятості майже за 30 млн грн брали виключно фірми, афільовані, як між собою, так і з Тарпаном.

Деталі угод з “Будрембізнес”

Угоди з "Будрембізнес" були заключені у 2014 році, та вже у 2015-му прокуратура Одеської області через суд намагалася

визнати недійсним рішення комітету з конкурсних торгів Одеського обласного центру зайнятості та договору на виконання підрядних робіт, зокрема, щодо Котовського райцентру.

"Будрембізнес" - банкрут

Попри рішення суду на користь "Будрембізнес", за півтора року компанія була визнана банкрутом і стартувала її ліквідаційна процедура.

Долю ж 29 млн грн з державного бюджету УНН з’ясувати поки так і не вдалося.

Нагадаємо

Руслан Тарпан - одеський ексдепутат, який ще з 2017 року розшукується МВС та з 2021 перебуває у міждержавному розшуку.

Через підозру у розкраданні бюджетних грошей на проекті «Глибоководний випуск», йому обраний запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.

Окрім "Глибоководного випуску" його компанії займалися будівельними та реставраційними роботами - переважно за бюджетні кошти та саме в місті Одеса. Низка з таких "реставраційних проектів", як то Будинок Руссова, наприклад, завершувалися руйнуванням фасадів та кримінальними справами.

Прокуратура запевняє, що готує документи на екстрадицію Тарпана в Україну. А сам він, за даними слідства, може переховуватися зараз в ОАЕ.