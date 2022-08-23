Бизнес "по-тарпановски": "распилить" 29 млн на центрах для безработных и объявить себя банкротом

Как проходили торги

Вопросы по реконструкции зданий трех районных центров занятости – Любашевского, Котовского и Савранского – в Одесской области возникли еще с началом торгов. Единственным конкурентом компании “Будрембизнес” было ООО "Ремерцентр", конечными владельцами которого на тот момент был Руслан Тарпан и ООО "Инкор-Финанс" его экс-жены Оксаны Шишовской (бенефициаром компании она числилась до 2020 года).

Сама же компания “Будрембизнес”, победившая в торгах, была тогда зарегистрирована на ООО "Арт Инвест" Алексея Гилки, который одновременно работал директором в ООО "Мрия", принадлежавшем экс-жене Руслана Тарпана Оксане Шишовской.

Более того, как указывают "Наші гроші", директором "Арт Инвест" когда-то был и брат Оксаны Шишовской - Андрей Шишовский. В свое время он был еще и депутатом городского совета Одессы от Партии регионов и заместителем директора ОАО "Одессагаз".

То есть участие в торгах на реконструкцию районных центров занятости почти за 30 млн грн принимали исключительно фирмы, аффилированные, как между собой, так и с Тарпаном.

Детали сделок с “Будрембизнес”

Соглашения по "Будрембизнесу" были заключены в 2014 году, но уже в 2015-м прокуратура Одесской области через суд пыталась признать недействительным решение комитета по конкурсным торгам Одесского областного центра занятости и договора выполнения подрядных работ, в частности, относительно Котовского райцентра.

"Будрембизнес" - банкрот

Несмотря на решение суда в пользу "Будрембизнеса", за полтора года компания была признана банкротом и стартовала ее ликвидационная процедура.

Судьбу же 29 млн грн из государственного бюджета УНН выяснить пока так и не удалось.

Напомним

Руслан Тарпан - одесский экс-депутат, который еще с 2017 года разыскивается МВД и с 2021 находится в межгосударственном розыске.

По подозрению в хищении бюджетных денег на проекте "глубоководный выпуск", ему избрана мера пресечения в виде заочного содержания под стражей.

Кроме "Глубоководного выпуска" его компании занимались строительными и реставрационными работами – преимущественно за бюджетные средства и именно в городе Одесса. Ряд из таких "реставрационных проектов", как Дом Руссова, например, завершались разрушением фасадов и уголовными делами.

Прокуратура уверяет, что готовит документы на экстрадицию Тарпана в Украину. А сам он, по данным следствия, может скрываться сейчас в ОАЭ.