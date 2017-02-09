Бійців ЗСУ, які підтримали блокаду торгівлі з ОРДЛО, терміново відкликали з відпусток – Штаб блокади
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Військовослужбовців Збройних сил України, які підтримали торгівельну блокаду на Донбасі відкликали з відпусток. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Штаб блокади торгівлі з окупантами, передає УНН.
"Учора підтримати ветеранів Війни за Незалежність, які блокують торгівлю з окупантами, приїхали бійці Збройних сил України. А вже сьогодні о 5 ранку за ними прислали автобус та терміново відкликали з відпустки",- йдеться у повідомленні.
У Штабі нагадали, що бійці ЗСУ заявили, що торгівля з окупантами недопустима й неможна наразі залишатись в стороні.
"Звісно, така позиція викликала паніку та негативну реакцію з боку влади. Саме тому в терміновому порядку було організовано їхнє повернення",- зазначили в Штабі.
На їх думку, влада будь-якими способами намагається створити ілюзію відсутності суспільної підтримки ініціативи блокади торгівлі з окупованими територіями.
Як повідомив, народний депутат Семен Семенченко повідомив, що до блокади окупованого Донбасу приєдналися бійці Збройних Сил України.