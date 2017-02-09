Бойцов ВСУ, которые поддержали блокаду торговли с ОРДЛО, срочно отозвали из отпусков - Штаб блокады
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые поддержали торговую блокаду на Донбассе отозвали из отпусков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами, передает УНН.
"Вчера поддержать ветеранов Войны за Независимость, которые блокируют торговлю с оккупантами, приехали бойцы Вооруженных сил Украины. А уже сегодня в 5 утра за ними прислали автобус и срочно отозвали из отпуска", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что бойцы ВСУ заявили, что торговля с оккупантами недопустима и нельзя сейчас оставаться в стороне.
"Конечно, такая позиция вызвала панику и негативную реакцию со стороны властей. Именно поэтому в срочном порядке было организовано их возвращения", - отметили в штабе.
По их мнению, власть любыми способами пытается создать иллюзию отсутствия общественной поддержки инициативы блокады торговли с оккупированными территориями.
Как сообщил народный депутат Семен Семенченко , что к блокаде оккупированного Донбасса присоединились бойцы Вооруженных Сил Украины .