Бійці, які воюють на першій лінії АТО, отримуватимуть 6 тис. грн доплати незалежно від звання – П.Порошенко

"31 числа (грудня – ред.) я прийняв рішення про підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, які, наприклад, воюють безпосередньо на першій лінії в зоні АТО і ми підвищили зараз їх грошове забезпечення, доплату на 6 тис. грн. Рядові там майже не воюють. Якщо ти сержант, отримуєш до 10 тис. грн плюс 6 тис. грн ти отримуєш доплати за участь в АТО, причому незалежно ти сержант чи генерал", - пояснив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко дав доручення міністру оборони Степану Полтораку підняти доплати українським військовослужбовцям, які перебувають на першій і другій лінії. Зокрема, військові, які воюють на другій лінії АТО отримуватимуть 2,4 тис. грн доплати.