Бойцы, которые воюют в АТО на первой линии, будут получать 6 тыс. грн доплаты независимо от звания - П.Порошенко

"31 числа (декабря - ред.) я принял решение о повышении уровня денежного обеспечения военнослужащих, которые, например, воюют непосредственно на первой линии в зоне АТО и мы повысили сейчас их денежное обеспечение, доплату на 6 тыс. грн. Рядовые там почти не воюют. Если ты сержант, получаешь до 10 тыс. грн плюс 6 тыс. грн ты получаешь доплаты за участие в АТО, причем независимо ты сержант или генерал", - пояснил П.Порошенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии. В частности, военные, которые воюют на второй линии АТО будут получать 2,4 тыс. грн доплаты.