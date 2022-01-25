Бійка в Одеській міськраді за участі нардепа Дмитрука: постраждало близько 10 осіб, серед них - 80-річний академік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Під час сутички в Одеській міській раді за участі нардепа Артема Дмитрука постраждало близько 10 осіб, двох госпіталізовано до лікарні. Серед травмованих 80-річний академік Української академії наук Колін В’ячеслав Михайлович. Про це УНН повідомляє з посиланням на Одеську міськраду.
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“Під час інциденту, за попередніми даними, постраждало близько 10 осіб, двоє людей госпіталізовано з діагнозами „перелом щелепи“ та „закрита черепно-мозкова травма“. Серед постраждалих також 80-річний академік Української академії наук Колін В’ячеслав Михайлович”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що остаточна кількість постраждалих встановлюється правоохоронними органами, які ведуть слідчі дії.
Окрім того, за вищезазначеним фактом Одеською міською радою направлено відповідні звернення до органів Національної поліції України, Генеральної прокуратури та Верховної Ради України.
Доповнення
В Одеській міській раді сталася сутичка між нардепом Артемом Дмитруком, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною, які не пропустили їх до зали де тривало засідання земельної комісії. В результаті постраждало троє охоронців.
Згодом Артем Дмитрук подав звернення у поліцію щодо перешкоджання його депутатській діяльності та отримання ним тілесних ушкоджень під час сутички в Одеській міській раді.
Минулого року Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції “Слуги народу” у парламенті.