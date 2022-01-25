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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Бійка в Одеській міськраді: нардеп Дмитрук подав звернення у поліцію

Бійка в Одеській міськраді: нардеп Дмитрук подав звернення у поліцію

Київ • УНН

 • 15291 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Народний депутат України Артем Дмитрук подав звернення у поліцію щодо перешкоджання його депутатській діяльності та отримання ним тілесних ушкоджень під час сутички в Одеській міській раді. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.

Цитата

"За зверненням народного депутата України щодо перешкоджання його депутатській діяльності та отримання ним в ході сутички тілесних ушкоджень до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Одеській міській раді сталася сутичка між нардепом Артемом Дмитруком, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною, які не пропустили їх до зали де тривало засідання земельної комісії. В результаті постраждало троє охоронців.

Минулого року Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції “Слуги народу” у парламенті.

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