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Драка в Одесском горсовете с участием нардепа Дмитрука: пострадало около 10 человек, среди них - 80-летний академик

Киев • УНН

 • 37743 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Во время столкновения в Одесском городском совете с участием нардепа Артема Дмитрука пострадало около 10 человек, двое госпитализированы в больницу. Среди травмированных 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Одесский горсовет.

Цитата

“Во время инцидента, по предварительным данным, пострадало около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами “перелом челюсти“ и "закрытая черепно-мозговая травма". Среди пострадавших также 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что окончательное количество пострадавших устанавливается правоохранительными органами, которые ведут следственные действия.

Кроме того, по вышеуказанному факту Одесским городским советом направлены соответствующие обращения в органы Национальной полиции Украины, Генеральной прокуратуры и Верховной Рады Украины.

Дополнение

В Одесском городском совете произошла стычка между нардепами Артемом Дмитруком, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которые не пропустили их в зал где проходило заседание земельной комиссии. В результате пострадало трое охранников.

Впоследствии Артем Дмитрук подал обращение в полицию о препятствовании его депутатской деятельности и получении им телесных повреждений во время столкновения в Одесском городском совете.

В прошлом году Артема Дмитрука официально исключили из фракции “Слуги народа” в парламенте.

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