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Бійка у ВР: клопотання про запобіжний захід для Кайди планують розглянути сьогодні

Бійка у ВР: клопотання про запобіжний захід для Кайди планують розглянути сьогодні

Київ • УНН

 • 12782 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва планує сьогодні розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, де обговорювали відкриття ринку землі. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Попередньо сьогодні (суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу - ред.) о 17:45", - сказала Максимець.

Зазначимо, що УНН стало відомо з власних джерел, що йдеться про екснардепа Олексія Кайду.

Прокуратура клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому екснардеп Ігор Мосійчук у Telegram повідомив, що Кайду готові взяти на поруки.

Нагадаємо, одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, оголошено підозру у побитті народного депутата

Як повідомлялося, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між представниками фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”. 

За фактом бійки між представниками парламентської фракції "Слуга народу" та політсили "Свобода" було відкрито кримінальне провадження

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