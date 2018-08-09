Бійка у міськраді Конотопа: поліція повідомила про підозри ще п'ятьом учасникам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Поліція вручила повідомлення про підозру ще п'ятьом учасникам сутичок у міській раді Конотопа. Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, передає УНН.
"Сьогодні, в рамках кримінального провадження, відкритого за фактами групового хуліганства та побиття працівників правоохоронних органів під час засідання Конотопської міськради, за місцем проживання 11 фігурантів справи тривають обшуки. Ще п'ятьом учасникам бійки вручені повідомлення про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 та ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України", - зазначив начальник слідчого відділу СУ ГУНП Сумської області Вадим Теличко.
На розгляд суду внесені клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, у рамках якого тривають слідчі дії, здійснює обласна прокуратура.
Нагадаємо, масові сутички у Конотопській міськраді сталися 26 липня під час черговій сесії. Конфлікт виник між прибічниками та опонентами міського голови. У розпал суперечок у сесійну залу увірвалася група молодиків, озброєна металевими прутами та молотками. Співробітники поліції, щоб не допустити жертв серед громадян, відтіснили молодиків та застосували щодо них відповідні засоби обмеження волі.
Під час сутичок постраждали 12 працівників поліції, один з яких з тяжкими травмами голови й досі перебуває в лікарні.
Оголошено в розшук чоловіка, якого підозрюють у спричиненні цих тілесних ушкоджень правоохоронцю. Також постраждали 9 цивільних осіб, з яких 1 депутат та 1 журналіст.