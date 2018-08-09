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Драка в горсовете Конотопа: полиция сообщила о подозрениях еще пяти участникам

Киев • УНН

 • 8825 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Полиция вручила сообщения о подозрении еще пяти участникам столкновений в городском совете Конотопа. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области, передает УНН.

Драка в горсовете Конотопа: полиция сообщила о подозрениях еще пяти участникам

"Сегодня, в рамках уголовного производства, открытого по факту группового хулиганства и избиения сотрудников правоохранительных органов во время заседания Конотопского горсовета, по месту жительства 11 фигурантов дела продолжаются обыски. Еще пятерым участникам драки вручены уведомления о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", - отметил начальник следственного отдела СУ ГУНП Сумской области Вадим Теличко.

На рассмотрение суда внесены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста. Процессуальное руководство в уголовном производстве, в рамках которого проводятся следственные действия, осуществляет областная прокуратура.

Напомним, массовые беспорядки в Конотопской горсовете произошли 26 июля во время очередной сессии. Конфликт возник между сторонниками и оппонентами городского главы. В разгар споров в сессионный зал ворвалась группа молодых людей, вооруженная металлическими прутьями и молотками. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодых людей и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.

Во время столкновений пострадали 12 полицейских, один из которых с тяжелыми травмами головы и до сих пор находится в больнице. Объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в причинении этих телесных повреждений правоохранителю. Также пострадали 9 гражданских лиц, из которых 1 депутат и 1 журналист.

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