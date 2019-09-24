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Бійка біля дискотеки: солдату дали п'ять років тюрми за 12 ножових поранень

Київ • УНН

 • 14167 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Солдата-контрактника, який під час бійки біля дискотеки в місті Кобеляки завдав потерпілому 12 ножових поранень, засуджено до 5 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

"За публічного обвинувачення військової прокуратури Полтавського гарнізону солдата-контрактника засуджено до 5 років позбавлення волі. Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав військовослужбовця ЗСУ винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження)", - йдеться у повідомленні.

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За даними прокуратури, встановлено, що вночі 10 лютого 2019 під час бійки біля дискотеки в місті Кобеляки солдат завдав потерпілому дванадцять ударів предметом з колючо-ріжучою поверхнею, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

"Окрім ув’язнення, обвинувачений також заплатить за матеріальні та моральні збитки. Так, судом задоволено цивільний позов військової прокуратури гарнізону на користь медзакладу про відшкодування 5000 гривень, витрачених на лікування потерпілого. Водночас частково задоволено і цивільний позов самого потерпілого та зобов'язано нападника відшкодувати йому 1400 гривень матеріальної та 100000 гривень моральної шкоди", - йдеться у повідомленні.

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