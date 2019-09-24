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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46055 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101252 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108474 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118808 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147857 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148355 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Драка возле дискотеки: солдату дали пять лет тюрьмы за 12 ножевых ранений

Драка возле дискотеки: солдату дали пять лет тюрьмы за 12 ножевых ранений

Киев  •  УНН

 • 14167 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Солдат-контрактник, который во время драки возле дискотеки в городе Кобеляки нанес потерпевшему 12 ножевых ранений, приговорен к 5 годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"После публичного обвинения военной прокуратуры Полтавского гарнизона солдат-контрактник приговорен к 5 годам лишения свободы. Кобеляцкий районный суд Полтавской области признал военнослужащего ВСУ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, установлено, что ночью 10 февраля 2019 года во время драки возле дискотеки в городе Кобеляки солдат нанес потерпевшему двенадцать ударов предметом с колюще-режущей поверхностью, которые относятся к тяжким телесным повреждениям.

"Кроме заключения, обвиняемый также заплатит за материальный и моральный ущерб. Так, судом удовлетворен гражданский иск военной прокуратуры гарнизона в пользу медучреждения о возмещении 5000 гривен, потраченных на лечение потерпевшего. В то же время частично удовлетворено и гражданский иск самого потерпевшего и обязано нападавшего возместить ему 1400 гривен материального и 100 тыс. гривен морального ущерба", - говорится в сообщении.

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