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"Битву вертепів" провели на Прикарпатті

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 16 січня. УНН. Професійні та аматорські колективи міст і сіл Івано-Франківської області мали змогу позмагатися на фестивалі „Битва вертепів”, який відбувся в селі Підгір’я Богородчанського району, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Як зазначили організатори, особливість фестивалю в тому, що тут виступило багато аматорських колективів. Більшість учасників — люди, які щодня займаються певною роботою, чи господарством, а на свята мають змогу перевтілитися на персонажів вертепу і згадати ту сокровенну українську особливість — прославляти Господа Бога в театралізованому дійстві, яке називається “вертеп”.

Для участі в “Битві вертепів” зареєструвалося десять вертепів. Організатори сподіваються, що наступного року фестиваль буде масштабнішим і з часом досягне Всеукраїнського, а можливо, і міжнародного рівня.

На перше місце фестивалю, за балами, яке виставило журі, претендувало двоє колективів — вертеп села Гвізд (Надвірнянський район) та вертеп Продюсерського центру Star Team. Тому було оголошено додаткове змагання, своєрідний батл. Цим конкурсантам запропонували виконати акапельно “Щедрик”, а рішення про переможця приймали глядачі.

Таким чином, переможцем фестивалю “Битва вертепів” став вертеп Star Team. Друге місце розділили вертеп села Гвізд (Надвірнянський район) та вертеп Молодіжної християнської спільноти ім.Григорія Хомишина (Богородчани).

Третє місце отримали колядничий гурт “Молодіжка” Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання (Івано-Франківськ) та вертеп села Бабче Богородчанського району.

Нагадаємо, 14 січня у центрі Ужгорода стартував перший обласний фестиваль-конкурс колядницьких гуртів і вертепів “Нова радість стала”.

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